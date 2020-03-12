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13 марта
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Происшествия

Санитар морга на Урале воровал у мертвецов золотые украшения

В суде Верхней Салды (Свердловская область) вынесен приговор санитару морга местной Центральной городской больницы — 32-летний мужчина снимал украшения с мертвецов.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

Санитар судом признан виновным, пишет ura.ru.

«Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по статье „кража“. Павел Печагин приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Следствие установило — 2 декабря 2019 года в морг поступил труп женщины. Печагин увидел на теле золотые украшения. Санитар снял с покойной золотую цепь и подвески 585-й пробы. Украденные золотые украшения он сдал в ломбард.

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