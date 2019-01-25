Саратовский ГАИшник вымогал взятку у жителя Алтая, ехавшего с семьей на юг к морю

В Саратове будут судит инспектора ГИБДД, которого обвиняют в вымогательстве взятки у жителя Алтайского края, сообщает Следком.

По данным следствия, потерпевший с семьей ехал на машине из Алтайского края в Краснодарский на отдых. Утром 27 июня 2017 года в утреннее время 35-летний инспектор ДПС дежурил на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград вблизи одного из населенных пунктов Воскресенского района Саратовской области.

Инспектор остановил машину с алтайскими номерами и потребовал от водителя 30 тыс рублей за то, чтобы не привлекать водителя к ответственности за административное нарушение, которое водитель даже не нарушал. Опасаясь, что машину поставят на штафстоянку, автотурист согласился отдать деньги. Он снял нужную сумму в ближайшем банкомате и передал 30 тысяч инспектору.

Но позже житель Алтайского края сообщил правоохранителям о противоправных действиях ГАИшника.

Дел расследовано в Следкоме и передано в суд. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого, а именно на денежные средства в сумме 2,8 млн рублей.