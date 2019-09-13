Саудовская принцесса заставила сантехника целовать ей ноги в Париже

Согласно обвинительному заключению, принцесса попросила личного телохранителя избить и унизить мужчину, который делал ремонт в ее парижской квартире. Инцидент произошел из-за того, что он сделал без ее ведома некие фотографии.
Помимо побоев, пострадавшего <египтянин по происхождению> унижали в течение многих часов. Так, охранники заставляли его стоять на коленях и целовать ноги принцессе.
Принцесса признана виновной в «соучастии в насилии» и «пособничестве в незаконном лишении свободы», пишет bfm.ru.
Кроме условного срока ей также придется заплатить штраф в размере 10 000 евро.