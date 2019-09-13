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Происшествия

Саудовская принцесса заставила сантехника целовать ей ноги в Париже

Саудовская принцесса Хасса бинт Салман — сестра наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана — приговорена французским судом к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, пишет Le Figaro.

Триумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже
СС0

Согласно обвинительному заключению, принцесса попросила личного телохранителя избить и унизить мужчину, который делал ремонт в ее парижской квартире. Инцидент произошел из-за того, что он сделал без ее ведома некие фотографии.

Помимо побоев, пострадавшего <египтянин по происхождению> унижали в течение многих часов. Так, охранники заставляли его стоять на коленях и целовать ноги принцессе.

Принцесса признана виновной в «соучастии в насилии» и «пособничестве в незаконном лишении свободы», пишет bfm.ru.

Кроме условного срока ей также придется заплатить штраф в размере 10 000 евро.

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