Сбербанк рассказал о «болевых точках» россиян, на которые давят мошенники

Сбербанк выявил новые мошеннические схемы в период коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Аферисты начали размещать в интернете предложения о возврате НДС россиянам, которые остались без работы. Пользователи лишаются денег после того, как переходят по предложенной ссылке и совершают расходные операции.

Другая схема — маскировка под продавцов медицинских масок и тестов на COVID-19. В этом случае мошенники присылают жертве поддельную ссылку на оплату. Злоумышленники также могут предлагать удаленную работу, а потом просить перевести им деньги за оборудование.

Финансовые мошенники публикуют хештеги, популярные во время пандемии (#сидидома, #домалучше и др.), и предлагают принять участие в акции, чтобы получить 3000 рублей, пишет znak.com.

Для получения денег пользователям якобы необходимо сообщить данные карты и одноразовый смс-пароль.