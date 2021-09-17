Сбежал из колонии-поселения осужденный на 23 года убийца

«При проведении проверки 15 сентября на рабочем месте осужденных в ИК-2 было обнаружено отсутствие Новикова Александра Юрьевича 1978 года рождения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения», — сказали в пресс-службе ФСИН по региону.

В Тюменской области распространяют ориентировки с его особыми приметами. В отношении сотрудников колонии-поселения возбуждено дело о халатности.

Уголовные дела

Сбежавший отбывал наказание с 2000 года, он был осужден на 23 года и четыре месяца колонии строгого режима по пяти статьям: «убийство», «разбой», «грабеж», «вымогательство» и «кража», пишет bfm.ru.

В феврале 2021 года заключенного по решению суда перевели в колонию-поселение. До освобождения ему оставалось два года и семь месяцев.