Сбежавшего преступника из сибирского региона задержали в Алтайском крае

Беглецов было двое — Игорь Кащенко и Сергей Усаров. Оба были ранее судимы за грабежи, разбои и вымогательство. Злоумышленников поймали спустя три дня.
Сергей Усаров скрывался в одном из районов Новосибирска. Кащенко успел уехать в Барнаул, там его поймали.
«В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации. У заключенных есть право выходить за пределы колонии, если это необходимо по работе. Именно так осужденные и покинули участок», — уточняют в УФСИН.
Ранее главу одного из районов Новосибирской области задержали сотрудники ФСБ.