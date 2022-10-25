Сбежавшего преступника из сибирского региона задержали в Алтайском крае

21 октября один из преступников, сбежавших из новосибирской колонии, был задержан на барнаульском автовокзале. Об этом сообщает ГУФСИН по Новосибирской области.

Беглецов было двое — Игорь Кащенко и Сергей Усаров. Оба были ранее судимы за грабежи, разбои и вымогательство. Злоумышленников поймали спустя три дня.

Сергей Усаров скрывался в одном из районов Новосибирска. Кащенко успел уехать в Барнаул, там его поймали.

«В колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны под надзором администрации. У заключенных есть право выходить за пределы колонии, если это необходимо по работе. Именно так осужденные и покинули участок», — уточняют в УФСИН.

Ранее главу одного из районов Новосибирской области задержали сотрудники ФСБ.