Сибирского полицейского решили наказать за фото сотрудников ФСБ с бандитами

Оперативник провинился тем, что «разоблачил» связь подозреваемого в вымогательствах Андраника Мурадяна по прозвищу Андо с сотрудниками ФСБ, пишет Тайга.инфо.
После общения с одной из жертв вымогателя, за которым могла стоять крупное ОПС, Кульков сфотографировал встречу предполагаемых членов преступного сообщества (ОПС) с сотрудниками МВД и ФСБ.
Полицейского уволили почти сразу после появления фото, хотя они были отправлены «всего двум людям».
Увольнение объяснили «совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
Первое уголовное дело завели в июне 2018 года, обвинив в вымогательстве в крупном размере, в декабре переквалифицировали обвинение с вымогательства на самоуправство.
В октябре этого года дело в отношении Кулькова, не признавшего вину, закрыли, но решили привлечь его нарушении тайны телефонных разговоров с использованием служебного положении и о превышении должностных полномочий, пишет «Росбалт». Поводом стало разрешение суда от 2016 года на прослушку разговоров подозреваемого в участии в «этнической ОПС».
Все дела бывший полицейский считает сфабрикованными.