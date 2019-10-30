Сибирского полицейского решили наказать за фото сотрудников ФСБ с бандитами

Два уголовных дела завели в Новосибирске на капитана полиции Станислава Кулькова, который работал в отделе угрозыска по борьбе с этническими преступными группами.

Оперативник провинился тем, что «разоблачил» связь подозреваемого в вымогательствах Андраника Мурадяна по прозвищу Андо с сотрудниками ФСБ, пишет Тайга.инфо.

После общения с одной из жертв вымогателя, за которым могла стоять крупное ОПС, Кульков сфотографировал встречу предполагаемых членов преступного сообщества (ОПС) с сотрудниками МВД и ФСБ.

Полицейского уволили почти сразу после появления фото, хотя они были отправлены «всего двум людям».

Увольнение объяснили «совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Первое уголовное дело завели в июне 2018 года, обвинив в вымогательстве в крупном размере, в декабре переквалифицировали обвинение с вымогательства на самоуправство.

В октябре этого года дело в отношении Кулькова, не признавшего вину, закрыли, но решили привлечь его нарушении тайны телефонных разговоров с использованием служебного положении и о превышении должностных полномочий, пишет «Росбалт». Поводом стало разрешение суда от 2016 года на прослушку разговоров подозреваемого в участии в «этнической ОПС».

Все дела бывший полицейский считает сфабрикованными.