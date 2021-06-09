Сбитый Boeing над Донбассом: очевидцы пуска ракеты впервые дали показания в суде

В суде по делу о крушении Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году впервые были озвучены показания очевидцев пуска ракеты комплекса «Бук», сообщает «Русская служба Би-Би-Си».

О том, что они видели или слышали запуск ракеты неподалеку от поселка Снежное, в суде рассказали восемь человек. Трое утверждают, что были в районе места запуска ракеты. Еще один человек находился на блокпосту непризнанной ДНР у села Первомайское.

Этот свидетель указал — он слышал грохот запуска ракеты, затем свист и взрыв в небе.

Через несколько минут мужчина увидел падающие обломки самолета.

По данным биллинга свидетеля судья установил, что он действительно находился в районе крушения малазийского Boeing 17 июля 2014 года.

Что произошло

Cамолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все находившиеся на борту.

Версии

По версии украинской стороны, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», которая была выпущена с территории, подконтрольной ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Минобороны России настаивает на двух приоритетных версиях. Первая — в районе катастрофы находились подразделения украинской армии, которые имели на вооружении ЗРК типа «Бук-М1». Согласно второй версии, в день трагедии недалеко от пассажирского лайнера находился штурмовик ВВС Украины.

Следственная группа

В совместной следственной группе (ССГ) заявили, что самолет могли сбить по ошибке, приняв за военную цель: «Существует возможность того, что подозреваемые хотели сбить военный самолет вместо пассажирского, но даже если это было их первоначальным планом, мы призовем их к ответственности за МН17».

В совместную следственную группу по этому делу вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.