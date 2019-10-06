Сбитый в Барнауле мальчик пришел в себя спустя три недели

Мальчик, которого сбили в Барнауле на пешеходном переходе 15 сентября, пришел в создание. Об этом сообщила участница группы «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок узнает маму, и если после проведения процедуры МРТ 7 октября не выявят отклонений, его переведут в обычную палату.

Как случилось ДТП?

В Барнауле днем 15 сентября автомобиль Toyota Cresta сбил ребенка. ДТП произошло в районе ТРЦ «Огни», напротив «Ледокола». За рулем иномарки был водитель 1989 года рождения, не имеющий права управления. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, самокат катил рядом.

По словам очевидцев, ребенок пролетел 15 метров от места столкновения.

«Удар был такой силы, что с него слетели кроссовки. Водитель остановился, был в истерике», — рассказал подписчик группы «Инцидент Барнаул».