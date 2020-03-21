Сборщик шишек случайно сжег полтора гектара алтайского леса

В Республике Алтай мужчина неплотно закрыл дверь печи в палатке, произошел пожар, в результате которого пострадал лес, сообщают «Новости Горного Алтая».

В середине октября 2019 года мужчина собирал шишки в лесном массиве урочища «Уймень» Чойского района. В один из дней он неплотно закрыл топочную дверь печи, находящейся в палатке. В результате вещи, которые лежали внутри, и лесная подстилка загорелись. Пожар распространился дальше в лесной массив, его площадь составила полтора гектара.

В результате происшествия были уничтожены и повреждены корневища деревьев. Ущерб, по сообщению пресс-службу прокуратуры Республики Алтай, составил 52 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора о возмещении вреда в размере 52 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.