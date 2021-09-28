28 сентября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сборщики дикоросов забрались на деревья, спасаясь от «неопасного» амурского тигра

Тигр, напугавший сборщиков дикоросов в Приморье, не конфликтный и не собирался нападать на людей, сообщил во вторник центр «Амурский тигр».

В Сихотэ-Алинском заповеднике тигров снимают скрытые камеры.
В Сихотэ-Алинском заповеднике тигров снимают скрытые камеры.
WWF России, Амурский филиал

Люди, заметив рычащего тигра, залезли на дерево, где провели более получаса, пока хищник не ушел.

Инцидент произошел в Лазовском районе Приморья. На месте работали сотрудники охотнадзора, пишет «Интерфакс».

«Охотясь, тигр скрадывает, а не преследует добычу. Последние 100 метров перед броском он преодолевает за 4,5 секунды. Если бы у него была цель напасть, то последствия были бы другими. Тигр предупредил людей своим рыком и тем самым дал им возможность уйти с его пути», — говорится в сообщении центра «Амурский тигр».

Вероятно, это тигрица, неподалеку от которой были детеныши, или рядом находился добытый хищником зверь.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира.

Программа защиты амурского тигра входит в число спецпроектов президента РФ Владимира Путина по защите животных.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость