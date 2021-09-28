Сборщики дикоросов забрались на деревья, спасаясь от «неопасного» амурского тигра

Тигр, напугавший сборщиков дикоросов в Приморье, не конфликтный и не собирался нападать на людей, сообщил во вторник центр «Амурский тигр».

Люди, заметив рычащего тигра, залезли на дерево, где провели более получаса, пока хищник не ушел.

Инцидент произошел в Лазовском районе Приморья. На месте работали сотрудники охотнадзора, пишет «Интерфакс».

«Охотясь, тигр скрадывает, а не преследует добычу. Последние 100 метров перед броском он преодолевает за 4,5 секунды. Если бы у него была цель напасть, то последствия были бы другими. Тигр предупредил людей своим рыком и тем самым дал им возможность уйти с его пути», — говорится в сообщении центра «Амурский тигр».

Вероятно, это тигрица, неподалеку от которой были детеныши, или рядом находился добытый хищником зверь.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира.

Программа защиты амурского тигра входит в число спецпроектов президента РФ Владимира Путина по защите животных.