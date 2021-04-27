Сборщики ягод в Алтайском крае похитили человека

Суд вынес приговор четырем жителям Алтайского края за целый «букет» преступлений: похищение и покушение на похищение человека, незаконное проникновение в жилище, повреждение имущества и покушение на угон автомобиля.

Криминальная драма развернулась в октябре 2018 в Ребрихинском районе. Между местными жителями и временно проживавшими в селе мужчинами, которые приехали туда на сбор ягод, произошел конфликт с дракой.

Решив наказать местных жителей, «ягодники» подъехали к дому одного из обидчиков. Они насильно погрузили мужчину в багажник, привезли к себе домой и бросили в подвал.

Подвал , старый дом. CC0

В поисках второго обидчика приезжие незаконно проникли в дом местной жительницы, выбив входную дверь. Заодно злоумышленники нанесли беспорядочные удары по машине, причинив ущерб на сумму более 30 тыс. рублей.

«После этого они избили и поместили в багажник поврежденного автомобиля его владельца, однако, завести транспортное средство им не удалось. Приехавшие на вызов местных жителей сотрудники полиции помешали осуществлению дальнейших преступных планов», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Вину в преступлениях фигуранты не признали.

Основываясь на доказательствах следствия суд назначил троим сроки от 4 лет 10 месяцев до 5 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, одному — 5 лет условно.