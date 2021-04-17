«Сделайте что-нибудь, Христа ради». В алтайском селе размыло дорогу

Видео с размытой дорогой житель села опубликовал в сообществе «Barnaul22».
На кадрах видно, что уходящая в низину дорога, где и находится деревня, размыта талыми водами.
Стекающий вниз ручей «промыл» яму глубиной около 70 сантиметров, сообщает автор видео. Ни одна машина проехать не может.
Также жители села рассказали, что недавно в этом месте застряла скорая помощь. «Вытаскивали трактором, силами самих жителей села», — сообщают очевидцы.
По словам местных, размытую дорого обещали подсыпать дорогу ещё в прошлом году, но до сих пор этого не сделали.
Пользователи соцсетей поддержали жителей села. Однако выразили несколько другую точку зрения: «вам нормальную дорогу надо, а не глину каждый год подсыпать».