«Сделайте что-нибудь, Христа ради». В алтайском селе размыло дорогу

Жители села Новокопылово Первомайского района жалуются на «непроездную» дорогу. Им приходится оставлять машины и иди пешком, чтобы добраться до дома.

Видео с размытой дорогой житель села опубликовал в сообществе «Barnaul22».

На кадрах видно, что уходящая в низину дорога, где и находится деревня, размыта талыми водами.

Стекающий вниз ручей «промыл» яму глубиной около 70 сантиметров, сообщает автор видео. Ни одна машина проехать не может.

Также жители села рассказали, что недавно в этом месте застряла скорая помощь. «Вытаскивали трактором, силами самих жителей села», — сообщают очевидцы.

По словам местных, размытую дорого обещали подсыпать дорогу ещё в прошлом году, но до сих пор этого не сделали.

Пользователи соцсетей поддержали жителей села. Однако выразили несколько другую точку зрения: «вам нормальную дорогу надо, а не глину каждый год подсыпать».