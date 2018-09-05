Секрет перевала Дятлова: туристы ослепли перед случившейся трагедией

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев восстановил изображение пропавших страниц дневника погибшей на перевале Дятлова туристки Зины Колмагоровой и пришел к выводу, что последние записи в книжке делал слепой человек.

«Текст вырванной из страницы дневника записки: (дословно как в самом дневнике): „Мы 9 замерзли ждали Бороду и Юру Юдина. Мы ослепли. Шли шесть часов хотели найти лабаз“. Буквы текста записки неровные. На карандаш, явно, нажимали с очень большой силой. Но, именно, это позволило буквам оставить след на бумаге», — пишет в своем блоге уральский исследователь.

Неизвестно, кто именно из дятловцев оставил эту запись в дневнике девушки, считает исследователь. Дегтерев уверен, что Борода — это прозвище начальника. Он встретился туристам в рабочем поселке, где они провели несколько дней. А Юра Юдин — единственный выживший из экспедиции, он заболел и ушел с маршрута домой, пишет fedpress.ru.

Версии массовой потери зрения

Исследователь предполагает, что ослепнуть люди могли из-за метилового спирта — накануне был день рождения Семена Золотарева и, возможно, туристы отмечали праздник.

Валентин Дегтярев отметил, что также ослепнуть туристы могли от яркого солнца — ведь они бродили по горам без защитных очков. Отражение солнца от снега, как полагает исследователь, могло вызвать травмы глазной сетчатки. В этом случае туристы могли уснуть со зрением, а проснуться уже без него.

Судя по восстановленной в дневнике записи, туристы пытались дойти до места, где спрятали вещи и продукты.

Секретный дневник могли продать

«В любом случае текст на странице должны изучить эксперты. Если следы текста видны даже на сканах, то экспертиза его легко прочитает и сделает это очень быстро. Сомнения у меня только в том, что блокнот этот может быть уничтожен или давно продан. Если я ошибаюсь, то прошу меня извинить, если нет, то записка уже навсегда утеряна», — пишет исследователь.

Гибель туристов

Перевал стал известен в феврале 1959 года. Тогда на севере Свердловской области погибла группа туристов, которая пошла в поход под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Что произошло на этом перевале, до сих пор неизвестно.

Исследователи называют множество версий гибели путешественников, среди которых сход лавины, нападение на туристов беглых заключенных и пьяная ссора между самими членами группы. Некоторые считают, что причина смерти людей — некие паранормальные явления или нападение снежного человека.

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев ранее был уверен, что всю группу погубил идол манси.

Манси — финно-угорский малочисленный народ, коренное население Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Около 200 человек этой народности обитают на севере Свердловской области, там они живут в лесах в юртах.

Причина гибели девяти туристов-лыжников официально до сих пор не установлена.

Самая популярная версия среди дятловедов: туристы стали жертвами либо свидетелями испытаний нового оружия, после чего их устранила группа зачистки.