Секс-скандал в интеллектуальном казино: знатока обвинили в домогательствах к школьницам

Журналистка The Bell Екатерина Аренина написала в микроблоге, что он приставал к ней, когда она была школьницей. В комментариях к ее посту несколько человек поделились аналогичными историями.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК („Что? Где? Когда?“) Миша Скипский», — написала Аренина.

В 2010 году Скипский попытался поцеловать ее, пишет Lenta.ru.

«Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда», — поделилась журналистка.

Аренина подчеркнула, что многие знают и о других случаях домогательств знатока к школьницам. И отметила, что, несмотря на это, он до сих пор работает с детьми.

«Спасибо, что заговорила об этом. Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать», — отреагировали комментаторы.

Одна из комментирующих подчеркнула, что пыталась поговорить о домогательствах с учителями, однако они высмеивали ее.

В середине июля женщины начали публиковать в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин.