Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Секс-скандал в интеллектуальном казино: знатока обвинили в домогательствах к школьницам

Знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

"Что? Где? Когда?".
"Что? Где? Когда?".
открытые источники

Журналистка The Bell Екатерина Аренина написала в микроблоге, что он приставал к ней, когда она была школьницей. В комментариях к ее посту несколько человек поделились аналогичными историями.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК („Что? Где? Когда?“) Миша Скипский», — написала Аренина.

В 2010 году Скипский попытался поцеловать ее, пишет Lenta.ru.

«Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда», — поделилась журналистка.

Аренина подчеркнула, что многие знают и о других случаях домогательств знатока к школьницам. И отметила, что, несмотря на это, он до сих пор работает с детьми.

«Спасибо, что заговорила об этом. Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать», — отреагировали комментаторы.

Одна из комментирующих подчеркнула, что пыталась поговорить о домогательствах с учителями, однако они высмеивали ее.

В середине июля женщины начали публиковать в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость