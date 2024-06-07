Борт выполнял рейс Эдинбург — Ибица.
Что именно сделал дебошир не сообщается. Мужчина вывели из самолета четверо полицейских. Известно, что в результате кому-то из пассажиров понадобилась медпомощь. Капитан воздушного судна (КВС) принял решение перенаправить рейс в Бристоль, указывает Lenta.ru.
После приземления пассажира заключили под стражу.
Ранее четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош на борту самолета и напали на бортпроводницу.
Самолет летел из Дублина на Ибицу. На борту оказались четверо пьяных пассажиров, которые устроили дебош. Сообщается, что они также совершили нападение на бортпроводницу — детали произошедшего не уточняются.
В результате капитан воздушного судна (КВС) принял решение о досрочной посадке.
Самолет сел в аэропорту Пальмы на острове Майорка.
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