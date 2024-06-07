7 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сексуальное преступление на борту самолета совершил пассажир

Пассажир самолета совершил сексуальное преступление на борту и сорвал рейс, сообщает Daily Mail.

Борт выполнял рейс Эдинбург — Ибица.

Что именно сделал дебошир не сообщается. Мужчина вывели из самолета четверо полицейских. Известно, что в результате кому-то из пассажиров понадобилась медпомощь. Капитан воздушного судна (КВС) принял решение перенаправить рейс в Бристоль, указывает Lenta.ru.

После приземления пассажира заключили под стражу.

Ранее четверо пьяных авиапассажиров устроили дебош на борту самолета и напали на бортпроводницу.

Самолет летел из Дублина на Ибицу. На борту оказались четверо пьяных пассажиров, которые устроили дебош. Сообщается, что они также совершили нападение на бортпроводницу — детали произошедшего не уточняются.

В результате капитан воздушного судна (КВС) принял решение о досрочной посадке.

Самолет сел в аэропорту Пальмы на острове Майорка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость