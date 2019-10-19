33 села остались без света в Алтайском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, отключение произошло в 08:32.
«Под отключение попали 33 населенных пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов. Губернатора Алтайского края Виктора Томенко незамедлительно известили о происшедшем, он контролирует устранение аварии. На осмотре линии электропередачи работают пять бригад», — информируют власти.
В целях обеспечения тепло- и водо снабжения социально-значимых объектов и населения задействованы три дизель-генераторные установки.
Как заявил глава Солонешенского района Виктор Горбачев, если устранение аварии потребует длительного времени, то специалисты запустят дополнительные резервные источники, чтобы подать тепло в больницу и жилые дома.
Виктор Горбачев,
глава Солонешенского района:
Наш район, к сожалению, пока не имеет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы на линии электропередачи. Мы научились справляться с такими ситуациями. Ситуация под контролем. Причиной перерыва энергоснабжения сегодня вряд ли стала непогода — у нас сейчас температура +2 градуса по Цельсию. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность.
Также под отключение попали семь котельных, четыре из которых уже подключены к стационарным дизельным электростанциям, оставшиеся подключат в течение нескольких часов. С этой целью из Белокурихи уже направлены дополнительные дизельные электростанции.