Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

33 села остались без света в Алтайском крае

Отключение воздушной линии электропередачи стало причиной того, что в Солонешенском районе Алтайского края 19 октября 33 населенных пункта остались без света.

Электричество.
Электричество.
СС0

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, отключение произошло в 08:32.

«Под отключение попали 33 населенных пункта района (8800 жителей) и 26 социально значимых объектов. Губернатора Алтайского края Виктора Томенко незамедлительно известили о происшедшем, он контролирует устранение аварии. На осмотре линии электропередачи работают пять бригад», — информируют власти.

В целях обеспечения тепло- и водо снабжения социально-значимых объектов и населения задействованы три дизель-генераторные установки.

Как заявил глава Солонешенского района Виктор Горбачев, если устранение аварии потребует длительного времени, то специалисты запустят дополнительные резервные источники, чтобы подать тепло в больницу и жилые дома.

Виктор Горбачев,
глава Солонешенского района:

Наш район, к сожалению, пока не имеет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы на линии электропередачи. Мы научились справляться с такими ситуациями. Ситуация под контролем. Причиной перерыва энергоснабжения сегодня вряд ли стала непогода — у нас сейчас температура +2 градуса по Цельсию. Специалисты энергокомпании выяснят причину и устранят неисправность.

Также под отключение попали семь котельных, четыре из которых уже подключены к стационарным дизельным электростанциям, оставшиеся подключат в течение нескольких часов. С этой целью из Белокурихи уже направлены дополнительные дизельные электростанции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость