Сельчанам на Алтае не понравился гость и они убили его бутылкой

В августе 29-летний житель Благовещенки приехал со своей сожительницей и ее дочерью к ее знакомым в Кулунду. После того, как произошло знакомство, все находящиеся в доме стали распивать спиртное.
Вечером к ним присоединились 27-летний сын хозяина дома и его 34-летний родственник. Молодым людям гость отца не понравился, и они периодически провоцировали его на конфликт, а поздно вечером вывели на улицу и избили.
«В связи с тем, что сожительница потерпевшего помешала драке, обвиняемые, дождавшись пока мужчина останется один в доме, нанесли несколько ударов по его голове, в том числе, стеклянной бутылкой. От полученных травм к утру следующего дня потерпевший скончался», — сообщили следователи.
34-лений фигурант в избиении потерпевшего признался, а второй участник драки свою причастность отрицал, утверждая, что был только свидетелем. Следствию удалось опровергнуть линию защиты собранными доказательствами.
Уголовное дело передали в суд.