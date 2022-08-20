Сельчанка без прав устроила ДТП на Чуйском тракте. Она врезалась в автомобиль, а потом в столб

58-летняя жительница Онгудайского района села без прав за руль автомобиля Toyota Coronа. Она двигалась по второстепенной дороге Ябоган — Туекта в направлении Чуйского тракта.
Когда женщина выехала на нерегулируемый перекресток, она не уступила дорогу автомобилю Toyota Camry, который ехал по главной дороге. После чего автомобили столкнулись, и Toyota Coronа врезалась в опору линии электропередач.
В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Coronа получила травмы и была госпитализирована в Онгудайскую районную больницу. Туда же доставили 33-летнюю пассажирку Toyota Camry, но госпитализация ей не понадобилась.
Установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry был трезвым. А у женщины, управлявшей автомобилем Toyota Coronа, взяли кровь для проведения анализа на содержание алкоголя.
В отношении водителя Toyota Coronа возбуждены дела по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).