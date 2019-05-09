Село Алтайского края осталось без воды из-за посевной

Верх-Кучук Шелаболихинского района почти на два дня остался без водоснабжения: из-за посевной в местной скважине значительно упал уровень воды. Это постоянная проблема села, в котором проживает около тысячи человек, сообщают « Вести Алтай ».

Село осталось без воды, потому что в разгар посевной местное сельхозпредприятие забирает до 100 кубов воды в сутки: скважина 1980 года постройки не выдерживает такой нагрузки. Вечером 8 мая коммунальщики заменили насос и вода начала поступать в дома жильцов, хотя и со слабым напором.

Жительница Верх-Кучука рассказала телеканалу, что летом вода в селе пропадает регулярно. Собственные скважины мало у кого есть и вода в них не питьевая, а техническая. Чтобы решить проблему, власти Верх-Кучука планируют бурить новую скважину для всего села. Для этого придётся просить поддержку из края.