Сельский студент пошел на преступление ради кафе, такси и торговых центров Барнаула

18-летний студент техникума в Косихинском районе Алтайского края украл у матери своего друга банковскую карточку, подслушал пин-код и уехал кутить в Барнаул. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый, еще будучи несовершеннолетним, в гостях у своего друга в селе Косиха тайно похитил из одежды его матери банковскую карту. Накануне он стал свидетелем разговора, при котором женщина просила своего сына закинуть деньги на счет и назвала пин-код.

Сняв со счета 14,5 тысяч рублей, молодой человек поехал в Барнаул, где потратил деньги на развлечения — обедал в кафе, ездил на такси, играл в автоматы в торговом центре.

Студент вину в содеянном признал и возместил материальный ущерб.

Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину) направили в суд.