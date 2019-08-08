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Происшествия

Сельский студент пошел на преступление ради кафе, такси и торговых центров Барнаула

18-летний студент техникума в Косихинском районе Алтайского края украл у матери своего друга банковскую карточку, подслушал пин-код и уехал кутить в Барнаул. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Еда, кафе, ресторан.
Еда, кафе, ресторан.

Обвиняемый, еще будучи несовершеннолетним, в гостях у своего друга в селе Косиха тайно похитил из одежды его матери банковскую карту. Накануне он стал свидетелем разговора, при котором женщина просила своего сына закинуть деньги на счет и назвала пин-код.

Сняв со счета 14,5 тысяч рублей, молодой человек поехал в Барнаул, где потратил деньги на развлечения — обедал в кафе, ездил на такси, играл в автоматы в торговом центре.

Студент вину в содеянном признал и возместил материальный ущерб.

Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину) направили в суд.

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