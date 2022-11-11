Сельского травматолога-ортопеда в Алтайском крае осудили за взятку и подлог

Суд установил, что врач получил через посредника 19 250 рублей за фиктивную справка о нетрудоспособности для пациента.
По выписанному листу о временной нетрудоспособности женщина получила пособие.
В ходе рассмотрения дела осужденный свою вину не признал в полном объёме, от дачи показаний отказался, пишет объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Врача приговорили к 3 годам лишения свободы условно, а также к выплате штрафа в размере 96 250 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Подмосковье врач пришел в военкомат, чтобы подтвердить бронь, а его мобилизовали.