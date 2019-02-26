Прохожие вывели троих детей из горящего дома в алтайском поселке

Утром 26 декабря в Тальменке прохожие вывели троих детей и молодую женщину из горящего дома, никто из них не пострадал, сообщило сообщество Barnaul22.

Историю рассказал участник сообщества. Он увидел дым из окна частного дома, побежал на помощь, но у забора уже стоял автомобиль. Рядом с ним суетились двое мужчин и женщина, они усаживали в машину одетых не по погоде детей.

Оказалось, что эти сельчане проезжали мимо и заметили пламя. Один из них, Андрей, забежал в дом и нашел там троих детей и молодую женщину, которые не предпринимали попыток к спасению. Мужчина вывел всех из горящего дома.

Параллельно на место вызвали пожарных. Как рассказывает очевидец, спасатели потушили пламя, однако дом серьезно пострадал. Придется восстанавливать. Детей передали медикам. Родителей в момент происшествия дома не было.