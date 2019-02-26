Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Прохожие вывели троих детей из горящего дома в алтайском поселке

Утром 26 декабря в Тальменке прохожие вывели троих детей и молодую женщину из горящего дома, никто из них не пострадал, сообщило сообщество Barnaul22.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Историю рассказал участник сообщества. Он увидел дым из окна частного дома, побежал на помощь, но у забора уже стоял автомобиль. Рядом с ним суетились двое мужчин и женщина, они усаживали в машину одетых не по погоде детей.

Оказалось, что эти сельчане проезжали мимо и заметили пламя. Один из них, Андрей, забежал в дом и нашел там троих детей и молодую женщину, которые не предпринимали попыток к спасению. Мужчина вывел всех из горящего дома.

Параллельно на место вызвали пожарных. Как рассказывает очевидец, спасатели потушили пламя, однако дом серьезно пострадал. Придется восстанавливать. Детей передали медикам. Родителей в момент происшествия дома не было.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость