Семь человек погибли в Кузбассе во время жесткой посадки самолета

Трагедия произошла в районе села Журавлево в Промышленновском районе.
«Семь человек, по уточненным данным, погибли. 13 пострадали», — отмечает агентство.
Двое среди погибших — пилоты воздушного судна. В самолете находились 20 человек.
На место трагедии вылетел вертолет со спасателями, идут поисково-спасательные работы.
Как отмечает «112», инцидент произошел на аэродроме «Танай». На борту находились экипаж и группа парашютистов.
Предварительная причина: самолет не смог набрать высоту — при взлете начал разворачиваться и задел крылом землю.