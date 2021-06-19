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Происшествия

Семь человек погибли в Кузбассе во время жесткой посадки самолета

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Самолет Л-410 упал в Кузбассе.
Самолет Л-410 упал в Кузбассе.
t.me/ENews112.

Трагедия произошла в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

«Семь человек, по уточненным данным, погибли. 13 пострадали», — отмечает агентство.

Двое среди погибших — пилоты воздушного судна. В самолете находились 20 человек.

На место трагедии вылетел вертолет со спасателями, идут поисково-спасательные работы.

Как отмечает «112», инцидент произошел на аэродроме «Танай». На борту находились экипаж и группа парашютистов.

Предварительная причина: самолет не смог набрать высоту — при взлете начал разворачиваться и задел крылом землю.

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