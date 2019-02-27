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Происшествия

Семь человек погибли во время пожара в Кузбассе

Семь человек, в том числе двое детей, погибли на пожаре в частном доме в городе Мариинске (Кемеровская область), сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Тушение пожара.
Тушение пожара.
54.mchs.gov.ru

Сейчас устанавливают, кем погибшие приходились друг другу. Известно, что они жили в одной квартире.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что к приезду спасателей крыша дома обрушилась. Комната, где находился очаг возгорания, выгорела полностью.

Причины пожара устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает РИА Новости. На месте пожара работают спасатели МЧС, следственная группа, в числе которой криминалисты.

«По предварительной информации, в деревянном одноэтажном доме находились три квартиры, две из которых нежилые. В жилище было печное отопление, на приусадебном участке обнаружены бензопила и свежераспиленные дрова», — сообщили в Следственном комитете, пишет bfm.ru.

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