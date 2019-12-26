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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае

25 декабря на 567 км Чуйского тракта в Республике Алтай столкнулись Toyota Voxy и Mercedes-Benz Sprinter. В больницу попали семь человек, рассказали в региональном МВД.

ДТП на Чуйском тракте.
ДТП на Чуйском тракте.
пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

Авария случилась около 18:58 часов. 23-летний житель Улаганского района на Toyota Vox на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, под управлением 53-летнего жителя Горно-Алтайска.

ДТП на Чуйском тракте.
ДТП на Чуйском тракте.
пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

В районную больницу с травмами доставили шестерых пассажиров Mercedes и одного пассажира Toyota. Все пострадавшие — жители Республики Алтай.

Госпитализация потребовалась двум жительницам Усть-Канского района 20 и 27 лет, а также 44 -летней женщине.

Водители автомобилей были трезвые. По факту ДТП проводят проверку.

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