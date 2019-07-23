Семь человек пострадали в серьезном ДТП на алтайской трассе

Авария случилась на 233 километре автодороги Барнаул — Павловск -Ребриха — Мамонтово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан.
Известно, что водитель минивэна нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2106.
В «Жигулях» пострадали водитель и два пассажира. В иномарке травмы получили четыре человека. Всем оказывается медицинская помощь.
По факту аварии правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.