Семь человек пострадали в серьезном ДТП на алтайской трассе

23 июля около 7 утра в Романовском районе Алтайского края произошло серьезное ДТП с пострадавшими, рассказали в краевой Госавтоинспекции. На трассе столкнулись Volkswagen Multivan и «Жигули».

Авария случилась на 233 километре автодороги Барнаул — Павловск -Ребриха — Мамонтово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан.

Известно, что водитель минивэна нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2106.

В «Жигулях» пострадали водитель и два пассажира. В иномарке травмы получили четыре человека. Всем оказывается медицинская помощь.

ДТП в Романовском районе ГУ МЧС по Алтайскому краю

По факту аварии правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.