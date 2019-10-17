Семь человек пострадали в массовом ДТП с автобусом на Чуйском тракте

ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса произошло на Чуйском тракте в Республике Алтай. В результате инцидента пострадали семь человек.

Как сообщили в МВД по республике, авария случилась 16 октября около 19:30 в Шебалинском районе, на 506 километре автодороги Р-256.

По информации полиции, 23-летняя женщина, управляя автомобилем Honda Fit, при совершении обгона автобуса Hyundai Aero Space, под управлением 50-летнего жителя Алтайского края, выехала на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Corona Premio, за рулем которого был 27-летний мужчина.

«От удара автомобиль Honda откинуло на автобус Hyundai, с которым произошло касательное столкновение. В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены оба водителя, 4 пассажира автомобиля Honda и один пассажир автомобиля Toyota», — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В итоге госпитализация потребовалась трем пассажирам автомобиля Honda. Все водители были трезвыми.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя автомобиля Honda вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.