Чреда ДТП произошла в Бийске в районе АТС всего за один час утром 19 апреля, сообщает « Бийский рабочий ».

С 8:20 до 9:20 на участке около ул. Вали Максимовой, 1 пострадали 17 автомобилей в семи массовых авариях.

Как рассказал руководитель «АвтоЭксперта», пять участников ДТП разрешили ситуацию самостоятельно.

В одном же случае пришлось оформлять ГИБДД и аварком. Среди пострадавших машин есть и учебная.

Очевидцы при этом утверждают, что все столкнувшиеся автомобили были на зимней резине. То есть с гололедом из-за апрельской зимы не смогли справиться даже ответственные водители.

Сразу после рекордного количества ДТП проблемный участок дороги посыпали песком.

Ранее Барнаул постигла похожая участь: сразу несколько ДТП с общественным транспортом произошли в городе утром.