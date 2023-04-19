С 8:20 до 9:20 на участке около ул. Вали Максимовой, 1 пострадали 17 автомобилей в семи массовых авариях.
Как рассказал руководитель «АвтоЭксперта», пять участников ДТП разрешили ситуацию самостоятельно.
В одном же случае пришлось оформлять ГИБДД и аварком. Среди пострадавших машин есть и учебная.
Очевидцы при этом утверждают, что все столкнувшиеся автомобили были на зимней резине. То есть с гололедом из-за апрельской зимы не смогли справиться даже ответственные водители.
Сразу после рекордного количества ДТП проблемный участок дороги посыпали песком.
Ранее Барнаул постигла похожая участь: сразу несколько ДТП с общественным транспортом произошли в городе утром.