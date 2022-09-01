1 сентября
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Происшествия

Семь раз судимый сибиряк попался снова за провоз марихуаны

46-летнего жителя города Куйбышев (Новосибирская область) задержали транспортные полицейские по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Ранее мужчина был судим уже 7 раз. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Подозреваемого задержали на железнодорожном переезде на участке автодороги между поселком Малые Кайлы и селом Нагорное Новосибирской области.

Под курткой у мужчины обнаружили и изъяли более 70 граммов марихуаны. Подозреваемый признался, что наркотик он собрал не далеко от поселка Малые Кайлы. Его он хотел употребить у себя дома.

Обнаружилось, что мужчина был уже 7 раз судим различные преступления, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

«В отношении подозреваемого группой дознания ЛО МВД России на станции Барабинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере)», — сообщили в пресс-службе.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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