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Происшествия

Семь туристов, включая ребенка, застряли на горнолыжном подъемнике в Белокурихе из-за падения дерева

21 октября из-за падения дерева на трос канатно-кресельной дороги в Белокурихе движение подъемника остановилось. В этот момент на нем находились семь человек, сообщили ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасение застрявших на подъемнике туристов. Октябрь, 2019.
Спасение застрявших на подъемнике туристов. Октябрь, 2019.
ГУ МЧС по АК.

Информация об инциденте поступила днём в Единую дежурно-диспетчерскую службу МЧС. На трос упало ветхое дерево, подъемник остановился, люди повисли над землёй.

Для устранения поломки и эвакуации людей на место происшествия немедленно выехали 13 работников спасательного формирования горнолыжного комплекса «Благодать» и пять сотрудников шестого отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

Спасательные работы провели оперативно — всех людей (а среди них был 10-летний ребенок), застрявших на канатно-кресельной дороге, эвакуировали. С просьбами об оказании медицинской помощи никто из спасённых не обращался.

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