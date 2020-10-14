Семейное застолье в Алтайском крае закончилось жестоким избиением и смертью женщины

Согласно данным ведомства, ночью 13 октября подозреваемый совместно с женой распивал спиртное в своем доме в одном из сел Тальменского района.
«В ходе ссоры на бытовой почве мужчина жестоко избил потерпевшую, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 40 — летняя женщина скончалась на месте происшествия», — констатируют в СКР.
Злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.