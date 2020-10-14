Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Семейное застолье в Алтайском крае закончилось жестоким избиением и смертью женщины

Правоохранители задержали в Тальменском районе Алтайского края 48-летнего мужчину, которого подозревают в смертельном избиении своей супруги, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Наручники.
Наручники.
СС0

Согласно данным ведомства, ночью 13 октября подозреваемый совместно с женой распивал спиртное в своем доме в одном из сел Тальменского района.

«В ходе ссоры на бытовой почве мужчина жестоко избил потерпевшую, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений 40 — летняя женщина скончалась на месте происшествия», — констатируют в СКР.

Злоумышленник задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость