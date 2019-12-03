Семьи погибших при авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево не будут подавать иски к пилоту

Семьи жертв крушения самолета SSJ-100 в Шереметьево не будут предъявлять иски к командиру экипажа Денису Евдокимову, сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.

Герасимов представляет интересы шести семей. По словам адвоката, «Аэрофлот» и страховая компания всю ситуацию с выплатами полностью урегулировали. Авиакомпания также возместила моральный вред.

«В истории России это самые крупные выплаты и, наверное, единственная добровольная выплата авиакомпании», — сказал адвокат. Сумма компенсаций не называется.

Вывод следствия

По версии следствия, причиной гибели пассажиров SSJ 100 стали грубая посадка лайнера и нарушения командиром установленных правил, которые повлекли разрушение и возгорание воздушного судна, пишет News.ru.

«Крайний»

Пилота сгоревшего SSJ 100 в Шереметьево пытаются сделать «крайним», переложив на него всю вину, в том числе за конструктивные особенности самолета и несвоевременные действия наземных служб, заявила адвокат Дениса Евдокимова Наталья Митусова.

«Предъявление обвинения в катастрофе пассажирского Superjet 100 командиру экипажа Денису Евдокимову является несправедливым и необоснованным», — цитирует ее «Интерфакс».

ЧП с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Стоп-кадр YouTube.

Обвинение

Евдокимову инкриминируют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлёкшее смерть двух и более лиц. По версии следствия, причиной гибели пассажиров SSJ 100 стали грубая посадка лайнера и нарушения командиром установленных правил, которые повлекли разрушение и возгорание воздушного судна.

Командир экипажа Денис Евдокимов не признает себя виновным в гибели 41 человека.

Трагедия в Шереметьево

Трагедия произошла вечером 5 мая. Почти сразу после взлета самолета авиакомпании «Аэрофлот» в воздушное судно попала молния, экипаж принял решение вернуться в аэропорт базирования — Шереметьево. При посадке воздушное судно загорелось.

Следственный комитет подтвердил данные о 41 погибшем. Выжили 37 человек (список).