Семилетний ребенок умер в алтайской больнице

Местные жители села Волчиха сообщают, что в районной ЦРБ умер семилетний ребенок. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, ребенок болел ангиной и умер от стеноза. Некоторые предполагают, что ему не было оказано должное лечение. Якобы, на дежурстве не оказалось никого, кроме медсестры, а в реанимации — ничего, кроме наркоза.

«Инцидент Барнаул» сообщает, что местные жители собираются устроить митинг против главного врача местной ЦРБ и пытаются получить разрешение на его проведение. Также в селе хотят провести общее собрание.

Происшествие прокомментировало министерство здравоохранения Алтайского края. По данному случаю назначена ведомственная проверка с привлечением профильных специалистов. Министерство приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка.

В ведомстве заявили, что причины смерти устанавливать рано, точную информацию скажет судебно-медицинская экспертиза.

Главный врач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова отметила, что врачи боролись за жизнь ребенка в течение 1,5 часов.

«До окончания проверки нельзя давать оценку действиям медицинских работников нашей больницы, которые до последнего боролись за жизнь ребенка», — заявила Харлова.

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