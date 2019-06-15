Семья Бари Алибасова рассказала о результатах его обследования

«В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут, — рассказал Бари Алибасов-младший, — Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем».
Семья Алибасова также рассматривает вариант с его дальнейшим восстановлением в Казахстане — такое предложение им поступило «по высокопоставленным каналам». По мнению сына, в Москве лечению помешает слишком большое количество посетителей.
71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Изначально врачи оценивали его состояние как тяжелое и предполагали, что процесс лечения займет как минимум месяц.