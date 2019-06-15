Семья Бари Алибасова рассказала о результатах его обследования

Медицинское обследование Бари Алибасова показывает положительные результаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына продюсера. По его словам, сейчас Алибасов спит, но чувствует себя лучше.

«В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошел практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 процентов поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут, — рассказал Бари Алибасов-младший, — Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем».

Семья Алибасова также рассматривает вариант с его дальнейшим восстановлением в Казахстане — такое предложение им поступило «по высокопоставленным каналам». По мнению сына, в Москве лечению помешает слишком большое количество посетителей.

71-летний Алибасов попал в отделение токсикореанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского после того, как выпил жидкость для очистки труб «Крот», перепутав ее с соком. Изначально врачи оценивали его состояние как тяжелое и предполагали, что процесс лечения займет как минимум месяц.