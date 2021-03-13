Семья погибшего в пожаре молодого полицейского из Рубцовска уверена, что его убили

Родители погибшего в пожаре сержанта полиции Рубцовска Владислава Куцко написали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Семья молодого человека уверена, что причина его смерти — не отравление угарным газом, пишет «Банкфакс».

Как сообщает издание, трагедия произошла 10 августа 2020 года в рубцовском садоводстве. Молодой человек решил уехать на дачу, когда его отец заболел коронавирусом. Вечером 9 августа Куцко встретился с двумя друзьями, они купили алкоголь и решили истопить на даче баню. Сам полицейский, как подтвердило следствие, в тот вечер не пил. Около 21:30 его друзья разъехались по домам.

В 4 часа утра соседи заметили на участке огонь: горела баня, садовый домик и соседняя дача. Пожарные ликвидировали возгорание в 7 утра. В сгоревшем здании они обнаружили обгоревший труп.

Позже следователи отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашли в происшествии криминальных обстоятельств: согласно заключению эксперта, смерть Владислава Куцко наступила от острого отравления угарным газом.

Однако родители погибшего не согласны с мнением следствия. Они считают, что их сына убили, а дом подожгли, чтобы замести следы. Мать погибшего обратила внимание на то, что баню молодые люди топили задолго до пожара. К тому же, выводы о том, что возгорание произошло именно в бане, родители Куцко считают спорными: постройка была новой, с термоизоляцией асбестом и огнеупорным кирпичом.

Куцко полагают, что возгорание произошло в дачном домике. В пожарной части им показали схему расстановки сил на момент прибытия спасателей, и на ней очаг возгорания указан в самой даче. Этот документ супруги сфотографировали. По их словам, план в итоге не был прикреплен к материалам проверки.

Родители уверены, что их сын не спал допоздна в тот день: за время службы из-за дежурств у него выработалась привычка ложиться не раньше 3:00, и на его телефоне до 4:03 10 августа использовался мобильный интернет.

Также поза трупа, по словам родителей, у сторонних экспертов вызвала подозрения. Кроме того, мать Куцко утверждает, что на теле ее сына были повреждения.

Огонь. Пожар. CC0

Родители погибшего полагают, что их сына могли убить по многим причинам: с соседями по участку они конфликтовали, а в садоводстве могли орудовать воры. Кроме того, 9 августа Владиславу Куцко рассказали, будто его бывшая девушка изменяла ему, что также могло стать причиной конфликта.

Несмотря на все эти данные, семья Куцко получила три отказа в возбуждении уголовного дела.

В итоге родители погибшего направили жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Они просят проверить законность отказов в возбуждении дела и дать оценку работе следователей, проводивших проверки.