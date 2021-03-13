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Происшествия

Семья погибшего в пожаре молодого полицейского из Рубцовска уверена, что его убили

Родители погибшего в пожаре сержанта полиции Рубцовска Владислава Куцко написали обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Семья молодого человека уверена, что причина его смерти — не отравление угарным газом, пишет «Банкфакс».

Пожар.
Пожар.
открытые источники в интернете

Как сообщает издание, трагедия произошла 10 августа 2020 года в рубцовском садоводстве. Молодой человек решил уехать на дачу, когда его отец заболел коронавирусом. Вечером 9 августа Куцко встретился с двумя друзьями, они купили алкоголь и решили истопить на даче баню. Сам полицейский, как подтвердило следствие, в тот вечер не пил. Около 21:30 его друзья разъехались по домам.

В 4 часа утра соседи заметили на участке огонь: горела баня, садовый домик и соседняя дача. Пожарные ликвидировали возгорание в 7 утра. В сгоревшем здании они обнаружили обгоревший труп.

Позже следователи отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашли в происшествии криминальных обстоятельств: согласно заключению эксперта, смерть Владислава Куцко наступила от острого отравления угарным газом.

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Жизнь

Однако родители погибшего не согласны с мнением следствия. Они считают, что их сына убили, а дом подожгли, чтобы замести следы. Мать погибшего обратила внимание на то, что баню молодые люди топили задолго до пожара. К тому же, выводы о том, что возгорание произошло именно в бане, родители Куцко считают спорными: постройка была новой, с термоизоляцией асбестом и огнеупорным кирпичом.

Куцко полагают, что возгорание произошло в дачном домике. В пожарной части им показали схему расстановки сил на момент прибытия спасателей, и на ней очаг возгорания указан в самой даче. Этот документ супруги сфотографировали. По их словам, план в итоге не был прикреплен к материалам проверки.

Родители уверены, что их сын не спал допоздна в тот день: за время службы из-за дежурств у него выработалась привычка ложиться не раньше 3:00, и на его телефоне до 4:03 10 августа использовался мобильный интернет.

Также поза трупа, по словам родителей, у сторонних экспертов вызвала подозрения. Кроме того, мать Куцко утверждает, что на теле ее сына были повреждения.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Родители погибшего полагают, что их сына могли убить по многим причинам: с соседями по участку они конфликтовали, а в садоводстве могли орудовать воры. Кроме того, 9 августа Владиславу Куцко рассказали, будто его бывшая девушка изменяла ему, что также могло стать причиной конфликта.

Несмотря на все эти данные, семья Куцко получила три отказа в возбуждении уголовного дела.

В итоге родители погибшего направили жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Они просят проверить законность отказов в возбуждении дела и дать оценку работе следователей, проводивших проверки.

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