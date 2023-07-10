10 июля
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Происшествия

Семья с детьми из Омска попала в ДТП на барнаульской трассе

Семья с двумя детьми из Омска попала в аварию на трассе Барнаул - Новосибирск утром 10 июля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск
ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск
Инцидент Барнаул

Очевидцы заявляют, что водитель ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

Вдруг мужчина уснул в районе поселка Среднесибирский. Машина съехала с дороги и врезалась в столб. На опубликованных кадрах видно, что у автомобиля сильно разбил перед.

Водитель и пассажиры живы. Очевидцы заявляют, что в машине ехали мужчина и его супруга на вид 40-45 лет, 16-летняя дочь и сын примерно 14-15 лет.

Участникам ДТП вызвали скорую.

Ранее в Рубцовске пожилой велосипедист оказался под колесами автомобиля днем 7 июля. В то же время 41-летнему водителю "Тойоты" стало плохо с сердцем. Он скончался по дороге в больницу.

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