Семья с ребенком погибла при пожаре в Алтайском крае

Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил два рядом стоящих дома и надворную постройку. Из пожара вынесли 18-летнего парня. Его передали врачам и экстренно госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по краю.
Пожарные предотвратили взрывы находившихся в домах газовых баллонов.
В течение получаса пламя удалось локализовать.
Огонь уничтожил крыши и одну комнату дома, а также пристройку и часть крыши второго дома. Общая площадь пожара составила около 200 квадратов.
При осмотре дома правоохранители и сотрудники МЧС обнаружили трех погибших: родители, 31-летний мужчина и 36-летняя женщина, и 7-летний ребенок.
«Следователями Благовещенского МСО Следственного комитета проводится проверка по факту случившегося, задействованы все заинтересованные службы и ведомства» — сообщает Благовещенский районный информационный центр.