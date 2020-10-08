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Происшествия

Семья с ребенком погибла при пожаре в Алтайском крае

В райцентре Благовещенского района Алтайского края ночью 8 октября загорелся жилой дом. На пепелище нашли тела трех человек.

Пожар в Благовещенке.
Пожар в Благовещенке.
22.mchs.gov.ru

Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил два рядом стоящих дома и надворную постройку. Из пожара вынесли 18-летнего парня. Его передали врачам и экстренно госпитализировали, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Пожарные предотвратили взрывы находившихся в домах газовых баллонов.

В течение получаса пламя удалось локализовать.

Огонь уничтожил крыши и одну комнату дома, а также пристройку и часть крыши второго дома. Общая площадь пожара составила около 200 квадратов.

При осмотре дома правоохранители и сотрудники МЧС обнаружили трех погибших: родители, 31-летний мужчина и 36-летняя женщина, и 7-летний ребенок.

«Следователями Благовещенского МСО Следственного комитета проводится проверка по факту случившегося, задействованы все заинтересованные службы и ведомства» — сообщает Благовещенский районный информационный центр.

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