Семью с тремя детьми расстреляли в ДНР: что об этом известно

Семью из восьми человек, в числе которых было трое детей, расстреляли в Макеевке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС .

Администрация города сообщила, что семью из восьми человек расстреляли. Предположительно, из автоматического оружия.

Среди погибших трое детей. Самому младшему был год.

РИА Новости сообщают, что по «горячим следам» задержали троих подозреваемых, ранее судимых жителей микрорайона «Калининский». Они признались, что совершили преступление, чтобы украсть автомобиль и ценное имущество.

Предполагаемые действия подозреваемых подпадают под статью российского УК «Убийство двух и более лиц» (ч.2 ст. 105). Следствие продолжается.