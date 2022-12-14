Семью вытащили из пожара через оконный проем в алтайском селе

Пожар произошел в шестом часу утра 14 декабря. Горел частный жилой дом. На место происшествия отправили два пожарных расчета 86 пожарно-спасательной части.
Начальник части Евгений Ананко рассказывает, что по прибытии огонь уже охватил сторону веранды и вырывался из-под крыши. Дом стремительно заполнило дымом, потребовалось звено газодымозащитников.
Зайдя внутрь, спасатели обнаружили спящих отца и сына, они ни о чем не подозревали. Проснулась женщина. Пожарные быстро вывели семью на улицу через окно: другой выход был уже охвачен огнем.
Взрослым медицинская помощь не потребовалась, ребенка передали прибывшей бригаде врачей.
Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут.
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