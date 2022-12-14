14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Семью вытащили из пожара через оконный проем в алтайском селе

Семью с маленьким ребенком спасли из пожара в частном доме в райцентре Шипуново, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в Шипуновском районе
Пожар в Шипуновском районе
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в шестом часу утра 14 декабря. Горел частный жилой дом. На место происшествия отправили два пожарных расчета 86 пожарно-спасательной части.

Начальник части Евгений Ананко рассказывает, что по прибытии огонь уже охватил сторону веранды и вырывался из-под крыши. Дом стремительно заполнило дымом, потребовалось звено газодымозащитников.

Зайдя внутрь, спасатели обнаружили спящих отца и сына, они ни о чем не подозревали. Проснулась женщина. Пожарные быстро вывели семью на улицу через окно: другой выход был уже охвачен огнем.

Взрослым медицинская помощь не потребовалась, ребенка передали прибывшей бригаде врачей.

Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость