Серьезная авария с участием трех машин произошла на барнаульской дороге

Об этом сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
По их словам, ДТП произошло с участием трех автомобилей. О пострадавших информации нет.
Ранее на выезде из города Ярового произошло смертельное ДТП.
В Барнауле на Гоньбинском тракте у садоводства «Дизель» произошла серьезная авария.
Об этом сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
По их словам, ДТП произошло с участием трех автомобилей. О пострадавших информации нет.
Ранее на выезде из города Ярового произошло смертельное ДТП.
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