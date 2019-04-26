Красноярцы делятся жуткими фото пожара на оборонзаводе

В горящем корпусе на площади 2,5 тыс. кв. м рухнула кровля. Зданиям и сооружениям «Красмаша» ничего не угрожает.
В группе «ЧП Красноярск» горожане делятся десятками фотографий и видео пожара. Столб густого черного дыма видно из разных частей города.
По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействованы 64 человека, 16 автоцистерн.
Как стало известно Life.ru, пожар начался из-за короткого замыкания.
Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году. Cчитается одним из основных производителей ракетно-космической техники в России.