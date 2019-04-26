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26 апреля
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Происшествия

Красноярцы делятся жуткими фото пожара на оборонзаводе

Склады завода «Бирюса», которые находятся на территории предприятия «Красмаш», загорелись вечером 26 апреля в Красноярске, пишет ТАСС. Объявлен самый высокий в регионе ранг пожара — 4, отмечают в МЧС.

Пожар на оборон заводе Красмаш, 26 апреля.
Пожар на оборон заводе Красмаш, 26 апреля.
Артем Кутаков / vk.com/kraschp

В горящем корпусе на площади 2,5 тыс. кв. м рухнула кровля. Зданиям и сооружениям «Красмаша» ничего не угрожает.

В группе «ЧП Красноярск» горожане делятся десятками фотографий и видео пожара. Столб густого черного дыма видно из разных частей города.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении задействованы 64 человека, 16 автоцистерн.

Как стало известно Life.ru, пожар начался из-за короткого замыкания.

Красноярский машиностроительный завод основан в 1932 году. Cчитается одним из основных производителей ракетно-космической техники в России.

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