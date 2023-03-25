Серьезный пожар на стройке возле башен Москвы-сити попал на видео

На кадрах можно заметит большое пламя и густой столб дыма, который поднимается до верхних этажей московских высоток.
Пострадавших нет, пожар ликвидировали.
Ранее ночью 24 марта в барнаульской пятиэтажке произошел пожар.
Пожар 25 марта на стройке у башен Москвы-Сити попало на видео. Его опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах можно заметит большое пламя и густой столб дыма, который поднимается до верхних этажей московских высоток.
Пострадавших нет, пожар ликвидировали.
Ранее ночью 24 марта в барнаульской пятиэтажке произошел пожар.
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