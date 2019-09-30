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Происшествия

Серьезный пожар в алтайском городе чуть не закончился взрывом

Ночью 30 сентября в Рубцовске загорелся жилой дом на две семьи, сообщили в группе «Инцидент Рубцовск». Пожарные оперативно потушили возгорание и вынесли из помещения два газовых баллона.

Пожар в Рубцовске.
Пожар в Рубцовске.
"Инцидент Рубцовск"

ЧП произошло на ул. Островского, 17. Часть дома выгорела полностью, вторая пострадала частично. На месте работали четыре пожарных расчета.

По предварительным данным, в доме замкнула электропроводка.

Пострадавших нет.

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