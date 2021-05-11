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Происшествия

Серьезное ДТП произошло под Барнаулом

На трассе Барнаул — Павловск 11 мая произошло жесткое ДТП с участием иномарок.

ДТП на трассе Барнаул - Павловск.
ДТП на трассе Барнаул - Павловск.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Авария случилась в районе пункта весового контроля. У одного из автомобилей от удара разворотило всю переднюю часть — обломки от машины разбросало по дороге.

О пострадавших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС.

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