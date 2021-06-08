Серьезное ДТП произошло в поселке Южном. Водитель погиб

Вечером 8 июня в барнаульском поселке Южном произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД

ДТП в пос.Южный 6 июня 2021 года.

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло в 17:40 на улице Дзержинского в районе дома № 15.

Столкнулись автомобиль Lada Kalina под управлением водителя мужчины 1962 года рождения и автомобиль Volkswagen Passat, под управлением водителя мужчины 2001 года рождения.

В результате водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Его пассажир — женщина 1965 года рождения — получила травмы. Ее госпитализировали в Горбольницу № 1.

Водителю Volkswagen оказана медпомощь на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.