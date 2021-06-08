Серьезное ДТП произошло в поселке Южном. Водитель погиб

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло в 17:40 на улице Дзержинского в районе дома № 15.
Столкнулись автомобиль Lada Kalina под управлением водителя мужчины 1962 года рождения и автомобиль Volkswagen Passat, под управлением водителя мужчины 2001 года рождения.
В результате водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Его пассажир — женщина 1965 года рождения — получила травмы. Ее госпитализировали в Горбольницу № 1.
Водителю Volkswagen оказана медпомощь на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.