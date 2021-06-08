8 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Серьезное ДТП произошло в поселке Южном. Водитель погиб

Вечером 8 июня в барнаульском поселке Южном произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД

ДТП в пос.Южный 6 июня 2021 года.
ДТП в пос.Южный 6 июня 2021 года.
vk.com/incident22

В ведомстве сообщили, что ДТП произошло в 17:40 на улице Дзержинского в районе дома № 15.

Столкнулись автомобиль Lada Kalina под управлением водителя мужчины 1962 года рождения и автомобиль Volkswagen Passat, под управлением водителя мужчины 2001 года рождения.

В результате водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Его пассажир — женщина 1965 года рождения — получила травмы. Ее госпитализировали в Горбольницу № 1.

Водителю Volkswagen оказана медпомощь на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость