Серьезное ДТП с переворотом произошло в Барнауле

Со слов свидетелей, авария произошла недалеко от ул. Малахова. Один из автомобилей перевернулся.
На месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, четверо человек получили травмы.
Утром 29 апреля на Павловском тракте столкнулись несколько автомобилей, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Со слов свидетелей, авария произошла недалеко от ул. Малахова. Один из автомобилей перевернулся.
На месте работают экстренные службы.
По предварительным данным, четверо человек получили травмы.
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