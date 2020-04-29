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Происшествия

Серьезное ДТП с переворотом произошло в Барнауле

Утром 29 апреля на Павловском тракте столкнулись несколько автомобилей, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на Павловском тракте 29 апреля 2020.
ДТП на Павловском тракте 29 апреля 2020.
https://vk.com/incident22

Со слов свидетелей, авария произошла недалеко от ул. Малахова. Один из автомобилей перевернулся.

На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, четверо человек получили травмы.

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