Серия налетов на офисы микрозаймов произошла в Барнауле

Первое нападение, как пишет МВД Медиа, случилось 10 января, но тогда сотрудница учреждения вместо настоящих купюр отдала нападавшего муляж.
Следующие налеты, 12, 15 и 22 января, стали более прибыльными для грабителя — в общей сложности ему удалось похитить около 100 тыс. рублей.
На камеры видеонаблюдения попало, как неизвестный мужчина в медицинской маске требовал от менеджеров деньги. Каждый раз был в разной одежде.
Задержать налетчика удалось при попытке пятого по счету грабежа.
Оказалось, что 29-летний безработный мужчина ранее уже был судим за мошенничество, угон и кражу. На новые преступления его толкнуло сложное материальное положение. Подозреваемого взяли под стражу.