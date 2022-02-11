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Происшествия

Серия налетов на офисы микрозаймов произошла в Барнауле

С 10 по 22 января в Барнауле в полицию поступило четыре сообщения о совершении грабежей в микрофинансовых организациях, расположенных в трех районах города — Индустриальном, Железнодорожном и Ленинском.

Налетчик.
Налетчик.
Скриншот видео

Первое нападение, как пишет МВД Медиа, случилось 10 января, но тогда сотрудница учреждения вместо настоящих купюр отдала нападавшего муляж.

Следующие налеты, 12, 15 и 22 января, стали более прибыльными для грабителя — в общей сложности ему удалось похитить около 100 тыс. рублей.

На камеры видеонаблюдения попало, как неизвестный мужчина в медицинской маске требовал от менеджеров деньги. Каждый раз был в разной одежде.

Задержать налетчика удалось при попытке пятого по счету грабежа.

Оказалось, что 29-летний безработный мужчина ранее уже был судим за мошенничество, угон и кражу. На новые преступления его толкнуло сложное материальное положение. Подозреваемого взяли под стражу.

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