Серия взрывов прогремела в Крыму. Что произошло, кто пострадал, и вводят ли чрезвычайное положение

Мощные и продолжительные взрывы прогремели в Крыму. Что известно о происшествии, сколько человек пострадали, и как это комментируют местные власти — в материале altapress.ru.

Когда и где прогремели взрывы?

Несколько взрывов прогремели в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Первый из них произошел около 15:00 по местному времени, а следующие продолжались «почти час», говорят очевидцы.

По словам местных жителей, черный дым поднялся со стороны военного аэродрома Саки, который находится за жилой зоной.

«У нас аэродром взрывается <…> Здесь все стекла повыбивало», — сообщила замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова.

Причина взрывов в Крыму

Взрыв на аэродроме Саки могли прогреметь из-за пожара при погрузке топлива, уточнил «Коммерсанту» источник во властных структурах.

«В районе Новофедоровки <…> произошло детонация нескольких авицационных боеприпасов», — рассказали в Минобороны.

Ведомство также подчеркнуло, что «никакого огневого воздействия по обвалованной (огражденной валом. — Прим. ред.) площадке хранения боеприпасов не было».

А пострадавшие и погибшие есть?

«Среди туристов жертв и раненых нет», — утверждают в Ассоциации туроператоров России. Об этом пишет «Газета.ру».

По информации Telegram-канала Mash, пострадавших трое.

«Один из них — мальчик 9 лет. Ему уже оказали медицинскую помощь и выписали», — ссылается канал на источники в МЧС.

В Минздраве Крыма рассказали, что пострадали пятеро, в том числе ребенок. По словам главы республики Сергея Аксенова, один человек погиб.

Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до девяти — РБК.

А крымчан эвакуировали?

Да. Из Сакского района, уточнил глава Крыма, эвакуировали примерно 30 человек.

«Людей расселят в пансионатах и гостиницах, а также обеспечат питанием. По периметру аэродрома выставили оцепление», — добавил советник главы Олег Крючков. «Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью.

«Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью», — заверил Аксенов.

Туристов в Крым продолжают пускать?

Да. «Паники нет, отказов от бронирований тоже», — рассказала Нелли Шатова, гендиректор УК «Визант Групп», управляющей несколькими санаториями в Крыму.

А чрезвычайное положение ввели?

Нет. «Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — говорит Крючков.

Пожар уже устранили?

Да, пожар в Саки уже локализовали.