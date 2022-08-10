Серия взрывов прогремела в Крыму. Что произошло, кто пострадал, и вводят ли чрезвычайное положение

Когда и где прогремели взрывы?
Несколько взрывов прогремели в районе поселка Новофедоровка в Крыму. Первый из них произошел около 15:00 по местному времени, а следующие продолжались «почти час», говорят очевидцы.
По словам местных жителей, черный дым поднялся со стороны военного аэродрома Саки, который находится за жилой зоной.
«У нас аэродром взрывается <…> Здесь все стекла повыбивало», — сообщила замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова.
Причина взрывов в Крыму
Взрыв на аэродроме Саки могли прогреметь из-за пожара при погрузке топлива, уточнил «Коммерсанту» источник во властных структурах.
«В районе Новофедоровки <…> произошло детонация нескольких авицационных боеприпасов», — рассказали в Минобороны.
Ведомство также подчеркнуло, что «никакого огневого воздействия по обвалованной (огражденной валом. — Прим. ред.) площадке хранения боеприпасов не было».
А пострадавшие и погибшие есть?
«Среди туристов жертв и раненых нет», — утверждают в Ассоциации туроператоров России. Об этом пишет «Газета.ру».
По информации Telegram-канала Mash, пострадавших трое.
«Один из них — мальчик 9 лет. Ему уже оказали медицинскую помощь и выписали», — ссылается канал на источники в МЧС.
В Минздраве Крыма рассказали, что пострадали пятеро, в том числе ребенок. По словам главы республики Сергея Аксенова, один человек погиб.
Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось до девяти — РБК.
А крымчан эвакуировали?
Да. Из Сакского района, уточнил глава Крыма, эвакуировали примерно 30 человек.
«Людей расселят в пансионатах и гостиницах, а также обеспечат питанием. По периметру аэродрома выставили оцепление», — добавил советник главы Олег Крючков. «Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью.
«Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью», — заверил Аксенов.
Туристов в Крым продолжают пускать?
Да. «Паники нет, отказов от бронирований тоже», — рассказала Нелли Шатова, гендиректор УК «Визант Групп», управляющей несколькими санаториями в Крыму.
А чрезвычайное положение ввели?
Нет. «Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — говорит Крючков.
Пожар уже устранили?
Да, пожар в Саки уже локализовали.