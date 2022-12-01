Серийный похититель велосипедов появился в Барнауле

В Барнауле собираются найти человека, который периодически ворует велосипеды из подъездов жилых домов. Его личность не установлена. Об этом сообщает « Инцидент Барнаул ».

Неизвестного похитителя обнаружили 23 ноября. Камеры жилого дома зафиксировали, как в 23:00 мужчина зашел в подъезд через центральный вход, а через час вышел уже с велосипедом через черный вход. Позже жильцы дома обнаружили, что пропал велосипед марки RACER — Woodoo.



Очевидцы сообщают, что увидели по кадрам, как мужчина сел на велосипед и поехал по Солнечной поляне и повернул на малый Павловский тракт. Потом его следы потерялись в районе Ускова.

Владелец украденного велосипеда написал заявление в полицию. Там ему сообщили, что это уже третий случай кражи в районе Павловского тракта. По их словам, везде фигурировал один и тот же человек.



