1 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Серийный похититель велосипедов появился в Барнауле

В Барнауле собираются найти человека, который периодически ворует велосипеды из подъездов жилых домов. Его личность не установлена. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Велосипед
Велосипед
СС0

Неизвестного похитителя обнаружили 23 ноября. Камеры жилого дома зафиксировали, как в 23:00 мужчина зашел в подъезд через центральный вход, а через час вышел уже с велосипедом через черный вход. Позже жильцы дома обнаружили, что пропал велосипед марки RACER — Woodoo.

Очевидцы сообщают, что увидели по кадрам, как мужчина сел на велосипед и поехал по Солнечной поляне и повернул на малый Павловский тракт. Потом его следы потерялись в районе Ускова.

Владелец украденного велосипеда написал заявление в полицию. Там ему сообщили, что это уже третий случай кражи в районе Павловского тракта. По их словам, везде фигурировал один и тот же человек.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость